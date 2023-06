Burg

Aufwendige Produktion mit fast 60 Rollen: Burgstalltheater vor Premiere

Co-Regisseurin Anita Deisenhofer (links) gibt Hinweise und Ratschläge in der Probenpause zwischen den Akten.

Plus War früher wirklich alles besser? Was Autor und Regisseur Bernhard Horn zur Neuauflage des bekannten Theaterstücks sagt und wie die Proben am Burgstalltheater laufen.

Die Stimme von Regisseur Bernhard Horn klingt kraftvoll und entschieden: „Wer nicht auf die Bühne gehört, verlässt sofort den Bühnenraum. Wir spielen den ersten Akt komplett durch!“ Es braucht eben klare Ansagen, wenn eine Unternehmung dieser Größenordnung geordnet ablaufen und gelingen soll. Es ist die 15. Probe von insgesamt 20 in Vorbereitung der Premiere des Theaterstücks „Früher war alles besser“, die am Freitag, 16. Juni stattfinden wird.

Die 15. Probe als erste Probe mit Headsets und vollem Technikprogramm stellt die Akteure vor neue Herausforderungen. Vorbei ist für heute die Möglichkeit, die Sommerabendidylle im Burgstall hoch über dem Mindeltal zu genießen. Die Stimmung ist prächtig, durch die hohen Bäume sendet die tief stehende Sonne ein verklärendes Licht, es riecht nach Sommer und die Vögel pfeifen dem wolkenlosen Tag einen vielstimmigen Abgesang. Derweil spielen sich im Bühnenraum dramatische Szenen ab. Krieg und Vertreibung, Nachkriegselend und Wirtschaftswunder, Hippies und 68er-Bewegung, Szene auf Szene lässt Bernhard Horn in seinem abendfüllenden Drama die bundesdeutsche Geschichte der letzten 75 Jahre lebendig werden.

