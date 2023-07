Burgstalltheater spendet fast 10.000 Euro

Der Verein Burgstalltheater Burg spendet aus seinem Reinerlös der Freilichttheatersaison 2023 einen großen, vom Verein noch aufgestockten Betrag für gute Zwecke. Knapp 10.000 Euro wurden gespendet, verteilt auf drei Organisationen: Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und den Verein "Liebe sei Tat" aus Thannhausen. Übergeben wurden die Spendenschecks vom Vorstand des Burgstalltheaters bei der Zustz- und zugleich heuer letzten Vorstellung des von Vorsitzendem Bernhard Horn geschriebenen Stücks "Früher war alles besser" im Burgstalltheater in Burg. Unser Bild zeigt von links: Anita Deisenhofer, Josef Stadler, Teresa Jochum, Martin Fritz, Tanja Horn, Karl Högel, Annegret Döring, Michael Stadler, Franz Jäckle, Anton Waldmann, Eva Sauter und Bernhard Horn. Jede der drei Organisationen erhielt 3333,33 Euro.

Foto: Angelika Stalla