La-Ola-Welle im Burgstalltheater in Burg

Mit den Hippies, die in die ehemalige Dorfschule einzogen, können die Dorfbewohner nichts anfangen im Stück des Burgstalltheaters auf der Freilichtbühne in Burg..

Plus Wie das Premierenpublikum im Freilufttheater des Thannhauser Ortsteils Burg die Wiederaufnahme von „Früher war alles besser“ erlebte. Ein ganzes Dorf spielt Theater.

Eine La-Ola-Welle nach der anderen, Ausdruck von Begeisterung und Stimmungsmacher in einem, fegte über die Bühne nach dem Ende der Premierenvorstellung von „Früher war alles besser“ auf dem Burgstalltheater. Die Bewegung ging nicht durchs Publikum. Das Darstellerensemble führte die Welle aus, begleitet vom großen Scheinwerfer. Die Freude der rund 200 Aktiven war zu spüren, nach wochenlanger Probenarbeit endlich die Früchte aller Mühen ernten zu können. Die Welle war aber auch Ausdruck der Dankbarkeit, denn jedes Schauspiel lebt schließlich davon, dass das Publikum es annimmt. Das Burger Premierenpublikum zahlte mit seiner Münze reichlich zurück, was ihm von den Aktiven auf der Bühne geboten wurde. Es lachte häufig, es teilte Freud und Leid mit den Darstellern, es geizte nicht mit Szenenapplaus.

Oldtimer fuhren einige auf die Burgstall-Bühne in Burg, unter anderem die BMW-Isetta. Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Oldtimer auf der Bühne in Burg sind eine Augenweide

So mancher Besucher mag das Stück bereits 2015 gesehen haben, hatte aber wieder seine helle Freude an den „Episoden aus der Nachkriegszeit in schwäbischer Mundart“, wie das Stück im Untertitel heißt. Der heimische Autor Bernhard Horn weiß offenbar, wie man ein Publikum gut unterhalten und wie man es aus der Reserve locken kann. Er nutzt Szenen mit einem hohen Identifikationspotenzial, würzt sie mit deftigen Dialogen und Witzen, fügt eine Prise satirische Übertreibung bei, spielt gekonnt mit den Gefühlen und auch mit den gängigen Klischees und filtert am Ende einer Episode gern ein Körnchen Lebensweisheit oder Moral heraus.

