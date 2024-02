Burgau

14:47 Uhr

Der Hochwasserschutz in Burgau geht in die zweite Runde

Plus Bei einer zweiten Veranstaltung in der Kapuziner-Halle steht die Ab- und Rückleitung des Hochwassers im Vordergrund. Der Informationsbedarf der Bürger ist hoch.

Von Celine Theiss

"Wir sind heute hier, um zu erklären, warum das alles passieren muss", leitete Jack Boyce vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth die Bürgerinformationsveranstaltung in der Kapuziner-Halle ein. An diesem Abend sollte sich alles rund um das Thema Hochwasserschutz in Burgau und die Phase II des laufenden Konzepts drehen. Das Bauvorhaben soll die Stadt vor dem Fall eines 100-jährigen Hochwassers schützen, aber auch vor allen anderen Hochwasserereignissen. Bereits im Herbst fand die erste Veranstaltung statt, die den Zuhörerinnen und Zuhörern die innerstädtischen Maßnahmen nähergebracht hat. Und auch an diesem Abend war der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger hoch, etwa 50 Menschen waren zu dem Vortrag gekommen.

Burgau hat laut Boyce ein einzigartiges Problem mit Hochwasser und daher gebe es auch keine einfache Lösung für den Schutz der Stadt, wie es in anderen Gemeinden des Landkreises der Fall war. Das Hauptziel ist, die Markgrafenstadt früher oder später vor einem 100-jährigen Hochwasserereignis zu schützen. Die Phase I des Schutzkonzeptes soll nun langsam an Fahrt gewinnen, im Jahr 2025 könnte es für das Wasserrückhaltebecken im Süden bereits den Spatenstich geben. Die Maßnahmen der Phase II zielen darauf ab, das Wasser aus dem Rückhaltebecken im Osten um die Stadt und in den Norden zu führen. So soll so viel Wasser wie möglich durch die Stadt strömen, so viel wie möglich im Becken zurückgehalten und nur so viel wie nötig ausgeleitet werden. Noch im dritten Quartal dieses Jahres möchte das Wasserwirtschaftsamt die Planfeststellungsunterlagen zur Phase II beim Landratsamt Günzburg einreichen.

