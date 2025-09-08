Cannabis im Blut: Polizei Krumbach zieht bekifften Autofahrer und E-Scooter-Fahrer raus

Am Sonntag hat die Polizei Krumbach bei einer Verkehrskontrolle gleich zweimal den Verdacht auf Cannabiskonsum: Den ersten Fahrer ziehen die Beamten laut Bericht gegen 17.20 Uhr auf dem Krumbacher Parkplatz an der B16, Bleicher Berg, aus dem Verkehr. Da die Beamten bei dem 18-jährigen Autofahrer Anhaltspunkte festgestellt hätten, welche auf einen vorhergehenden Drogenkonsum hindeuteten, wurde vor Ort ein Test durchgeführt. Im Anschluss ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.

500 Euro Strafe und einen Monat Fahrverbot wegen Cannabis

Gleiches ereilte auch einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, den die Beamten gegen 21 Uhr in der Fritz-Kieninger-Str. in Thannhausen anhielten. Bei ihm haben sich im Gespräch drogentypische Ausfallerscheinungen herauskristallisiert, so die Beamten. Auf Nachfrage räumte er ein, kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Es wurde ebenfalls eine Blutentnahme angeordnet.

Sollte sich der Verdacht bei den Fahrern bestätigen, erwartet beide jeweils ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)