Christian Schröder ist neuer Kreisbrandmeister

Landrat Hans Reichhart hat Christian Schröder zum neuen Kreisbrandmeister ernannt. Schröder ist bereits seit zwölf Jahren in der Atemschutzwerkstatt Krumbach tätig und hat nun die organisatorische Leitung übernommen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Der neue Kreisbrandmeister ist als Fachkreisbrandmeister für Atemschutz Ansprechpartner für Atem- und Chemieschutz. Bereits seit einigen Jahren ist er Schatzmeister des Kreisfeuerwehrverbands. Außerdem wird der neue Kreisbrandmeister bei größeren Einsätzen eingebunden – seinen ersten Einsatz in seiner neuen Funktion hatte er bereits beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Kreisbrandrat Stefan Müller zeigt sich erfreut über die Ernennung: „Für uns ist das ein Glücksfall. Christian Schröder arbeitet im Feuerwehr-Schichtdienst und ist damit für den Landkreis häufig verfügbar." Landrat Hans Reichhart betont: „Mit Christian Schröder haben wir einen äußerst kompetenten und engagierten Kreisbrandmeister gewonnen. Seine langjährige Erfahrung in der Atemschutzwerkstatt und sein Einsatz als Schatzmeister des Kreisfeuerwehrverbands zeigen sein großes Engagement für die Feuerwehren im Landkreis.“ (AZ)