CSU Ziemetshausen nominiert Amtsinhaber für Kommunalwahl

Auf der vergangenen CSU-Hauptversammlung sind mit der Nominierung des Bürgermeisterkandidaten die ersten Weichen für die nächste Legislaturperiode in der Marktgemeinde gestellt worden. CSU-Ortsvorsitzender Edwin Räder ging auf die Leistungen der vergangenen Wahlperiode ein, die durch den 1. Bürgermeister Ralf Wetzel zusammen mit dem Gemeinderat erreicht wurden.

Anschließend stellte sich der Amtsinhaber vor und lobte die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Rat. Er betonte dabei, dass die Wahlziele der CSU-Fraktion bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 vollständig erfüllt wurden, was ihn in seiner Arbeit bestätigt habe. Gleichzeitig gab er einen Ausblick auf die nächsten Jahre, in denen eine Vielzahl von Aufgaben auf die Gemeinde warten. Exemplarisch nannte er dabei den Umbau des Rentamts in eine Offene Ganztagsbetreuung, die Sanierung der Kläranlage, Ausweisung von Bauland im Bereich Ziemetshausen-West sowie den Breitbandausbau.

Krautkrämer leitet die Wahl der Nominierung des Bürgermeisterkandidaten

In der anschließenden Wahl, die durch den CSU-Ehrenvorsitzenden Manfred Krautkrämer geleitet wurde, wurde auf Vorschlag der CSU-Vorstandschaft Ralf Wetzel einstimmig als Bürgermeisterkandidat der CSU für eine weitere Wahlperiode gewählt und nominiert. Er bedankte sich für das Vertrauen. Wetzel möchte laut Pressemitteilung der CSU alles in seiner Macht Stehende tun, um auch für die nächsten sechs Jahre erneut „eine Erfolgsstory“ vorweisen zu können.

Zum Ende der Veranstaltung wurden durch den CSU-Fraktionsvorsitzenden Räder die Leistungen der CSU im Marktgemeinderat aufgezählt, die nur durch ein harmonisches und sachlich orientiertes Zusammenarbeiten aller Fraktionen möglich waren. Er wünsche sich auch für die kommende Wahlperiode diese Art der kommunalen Verantwortung, da nur dadurch Erfolge möglich seien. Die Kandidaten für den Marktgemeinderat auf der CSU-Liste werden am Freitag, 24. Oktober, in einer weiteren Ortshauptversammlung nominiert. (AZ)