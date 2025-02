Darum geht‘s in Andreas Langers neuem Science-Fiction-Roman

Selbstfahrende Landmaschinen drehen auf den Feldern ihre Runden, Drohnen bringen Pflanzenschutzmittel aus und Sägeroboter hangeln sich in den Wäldern wie Affen von Baum zu Baum: Im Jahr 2055 haben Maschinen den Menschen vieles an lästiger Arbeit abgenommen. Doch eines Tages wendet sich die Künstliche Intelligenz gegen die Menschen. Und Hannah und Jarrett, zwei Jugendliche, die sich gerade erst auf einer Farm im amerikanischen Ohio kennengelernt haben, müssen vor der wild gewordenen Technik fliehen. Davon handelt das neue Jugendbuch von Andreas Langer. Auf 350 Seiten beschreibt der Autor aus Krumbach ein spannendes Abenteuer, an dem auch erwachsene Leserinnen und Leser ihre Freude haben dürften.

