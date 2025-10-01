„Das ist doch eure Aufgabe“ – Der Krumbacher Müll und die Frage nach der Verantwortung

Die leere Chipstüte bläht sich im Wind leicht auf, sie liegt halb eingebettet im feuchten Sand da. Reinhold Mader steht einen Schritt entfernt, die Arme fest in die Hüften gestemmt, der Blick schweift über den Spielplatz in Krumbach. Dann sagt er, ohne jemanden direkt zu adressieren: „Ich verstehe es einfach nicht. Das kommt doch von den Menschen, deren Kinder oder Geschwister hier selbst spielen.“
Krumbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden