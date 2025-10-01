„Das ist doch eure Aufgabe“ – Der Krumbacher Müll und die Frage nach der Verantwortung

Icon Menü
„Das ist doch eure Aufgabe“ – Wer die Verantwortung für den Müll in Krumbach trägt

Krumbach

Der Bauhof leert mehrmals in der Woche insgesamt 209 Mülleimer in Krumbach. Doch wer ist zuständig für eine saubere Stadt? Ein Ortstermin mit dem Bauhofleiter.
Von Mira Herold-Baer
    Reinhold Mader arbeitet seit 25 Jahren beim Krumbacher Bauhof, seit dem vergangenen Jahr leitet er ihn.
    Reinhold Mader arbeitet seit 25 Jahren beim Krumbacher Bauhof, seit dem vergangenen Jahr leitet er ihn. Foto: Mira Herold-Baer

    Die leere Chipstüte bläht sich im Wind leicht auf, sie liegt halb eingebettet im feuchten Sand da. Reinhold Mader steht einen Schritt entfernt, die Arme fest in die Hüften gestemmt, der Blick schweift über den Spielplatz in Krumbach. Dann sagt er, ohne jemanden direkt zu adressieren: „Ich verstehe es einfach nicht. Das kommt doch von den Menschen, deren Kinder oder Geschwister hier selbst spielen.“

