Krumbach „Das ist doch eure Aufgabe“ – Der Krumbacher Müll und die Frage nach der Verantwortung

Der Bauhof leert mehrmals in der Woche insgesamt 209 Mülleimer in Krumbach. Doch wer ist zuständig für eine saubere Stadt? Ein Ortstermin mit dem Bauhofleiter.