25-jähriges Bestehen: Das Miteinander zählt in der Deisenhauser Grundschule

Die Grundschule Deisenhausen an der Nattenhauser Straße wird 25 Jahre alt. Rektorin Monika Kurtz verabschiedet sich in den Ruhestand.

Gefragt, wie sie ‚ihre‘ Grundschule charakterisieren würde, sagt Deisenhausens Rektorin Monika Kurtz: „Es ist das Miteinander.“ Jeder kenne jeden. Die Schulfamilie werde in einer kleinen Schule großgeschrieben. Ebenso könne man mehr auf die Kinder eingehen. Heuer nun wird die Schule an der Nattenhauser Straße in Deisenhausen 25 Jahre alt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist – und zwar mit einem Schulfest am Samstag, 22. Juli, von 9 bis 13 Uhr. Da wird Monika Kurtz das letzte Mal dabei sein: Sie geht in den Ruhestand.

120 Kinder, von Oberried bis Unterwiesenbach, aufgeteilt in sieben Klassen, werden in Deisenhausen unterrichtet. Zwölf Lehrerinnen und Lehrer bilden das „Stammpersonal“, um es mal so zu nennen. „Das Schulgebäude ist immer noch topp“, resümiert die Rektorin. Es halte den veränderten Anforderungen vom Zweck her stand. Seit mehr als zehn Jahren wird hier das Profil Inklusion als Leitbild gepflegt. Das habe bereits ihre Vorgängerin in die Wege geleitet.

