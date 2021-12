58-Jähriger fährt in Schlangenlinien auf der B16 bei Deisenhausen

Ein Autofahrer ist mit 1,1 Promille auf der B16 unterwegs. Die Polizei bezeichnet ihn als "absolut fahruntüchtig". Eine weitere betrunkene Fahrerin wird bei Attenhausen erwischt.

Am Freitag, gegen 22.50 Uhr meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei und gab an, dass vor ihm ein Pkw in "Schlangenlinien" fährt. Der offenbar fahruntüchtige 58-jährige Autofahrer wurde an der B16 im Ortsbereich der Gemeinde Deisenhausen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei einen Wert über 1,1 Promille. Der Fahrer war somit "absolut fahruntüchtig". Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Betrunkene fährt bei Attenhausen in Schlangenlinien

Ebenfalls in "Schlangenlinien" unterwegs war am Donnerstag eine 32-Jährige im Bereich von Attenhausen. Gegen 20.23 Uhr, wurde die Polizei über einen "schlangenlinienfahrenden" Pkw informiert. Bei der Kontrolle der 32-jährigen Fahrerin wurden laut Bericht der Polizei "deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen" festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit deutlich überschritt. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Führerschein sichergestellt. Die 32-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)