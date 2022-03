Deisenhausen bringt Planung für Fotovoltaik-Anlage voran

Plus Welche Themenschwerpunkte es in der jüngsten Gemeinderatssitzung gab und welche gute Nachricht Bürgermeister Langbauer hatte.

Eine neue Fotovoltaik-Anlage im Bereich von Deisenhausen: Die war jetzt wieder Thema im Gemeinderat. In der Sitzung wurden weitere wichtige Weichen für das Projekt gestellt.