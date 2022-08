Deisenhausen: Kann man sich über ein Umleitungsschild freuen?

Plus Gebaut wird im Sommer überall. Da gibt es weniger Verkehr wegen der vielen urlaubenden Leute und den Schulferien. Trotzdem ärgern sich viele über Umleitungen.

Baustellen überall und auch Umleitungen. Im Sommer gerät der Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin oft an ein "Durchfahrt-verboten"-Schild, stößt einen kleinen Fluch aus und muss sich auf den Umweg machen. Das ist aber nur auf den ersten Blick ärgerlich. Auf den zweiten Blick bedeutet so ein Umleitungsschild ja nicht Stillstand, sondern im Gegenteil - Fortschritt. Wo der Verkehr zunächst langsamer und umständlicher fließen muss, da geht es nach Abschluss der Baumaßnahmen, die den Verkehr zunächst ausbremsen, schneller oder bequemer voran und zumeist auch sicherer. Das ist zum Beispiel so beim Ausbau der Staatsstraße 2019 zwischen Deisenhausen und Ingstetten, die ab Montag gesperrt ist. Das wird auch bei der Bahnhofstraße in Krumbach der Fall sein. Dort wurde auch im Untergrund saniert. Kanal und Wasserleitungen wurden erneuert, was ebenfalls ein Fortschritt ist. Auch der Radweg, der für den Lückenschluss zwischen Deisenhausen und Ingstetten gebaut und sogar vom Bund zum Großteil bezahlt wird, ist ein Fortschritt. Für den Fortschritt muss im Verkehr also zumeist erst einmal ein Rückschritt in Kauf genommen werden, das sollte ein am Umleitungsschild Fluchender stets im Hinterkopf haben und sich freuen, statt zu ärgern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen