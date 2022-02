Deisenhauser Narren in der Pandemie: "Ein paar Einzelne sind ausgetreten“

Plus Menschen eine Freude zu machen - das bleibt für den DCC Deisenhausen trotz der Corona-Pandemie ein wichtiger Antrieb. Für diesen Fasching haben sie etwas geplant.

„Schon während des Jahres laufen Vorbereitungen: Termine festlegen, Genehmigungen einholen, Kapellen organisieren “, meint Johann Singer. Seit zwei Jahren habe sich aber eine gewisse Leere breitgemacht. „Manchmal denkt man dann: Es geht auch ohne“, so der 70-jährige Vorstandsvorsitzende des DCC Deisenhausen. Das bedrücke ihn, denn: „Vielleicht denken andere genauso.“ Gardemitglieder etwa, die aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht gemeinsam trainieren können, würden sich womöglich andere Hobbys suchen.