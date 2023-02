Der Förderverein für die Rokokokirche hat wieder einiges vor

Rückblick und Ausblick bei der Versammlung des Deisenhauser Vereins. Landrat Hans Reichhart ist jetzt "Protektor".

Ohne langes Zögern war die Zusage von Landrat Hans Reichhart erfolgt, als der Förderverein Rokokokirche St. Stephan Deisenhausen anfragte. Erfreut und dankbar vernahmen die Mitglieder die frohe Botschaft. Damit tritt er als neuer "Protektor" in die Fußstapfen seiner beiden Vorgänger im Amt des Landrats. Im Jahr der Gründung des Vereins 1989 übernahm Landrat Georg Simnacher das Amt des Protektors. Nach dessen Tod übernahm sein Nachfolger Hubert Hafner diese Aufgabe. Im Anschluss an dessen Ausscheiden aus dem Amt konnte nun Hans Reichhart gewonnen werden.

Vorsitzender Helmuth Singer konnte von zwei neu gewonnenen Mitgliedern berichten. Anschließend berichtete er von den Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Jahr, insbesondere die Mitwirkung am örtlichen Dorf- und Pfarrfest. Anlässlich des Wechsels auf dem Amt des Protektors würdigte er Hubert Hafner für seine langjährige treue und ehrenamtliche Tätigkeit und sprach den Dank aller Mitglieder aus. Interesse zeigten die anwesenden Vereinsmitglieder auch an der finanziellen Entwicklung, die sich aus dem Bericht des Kassenwarts Leonhard Fischer ergab.

Sanierung der Rokokokirche St. Stephan Deisenhausen hinauszögern

Da im Berichtsjahr keine Maßnahmen an der Kirche bezuschusst werden mussten, konnte dieser eine Erhöhung des Kassenstandes verkünden. Der Verein verfügt, nachdem er der Pfarrkirchenstiftung St. Stephan insgesamt bereits 251.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, derzeit über rund 121.000 Euro und hat damit ein solides Fundament, um auch bei künftigen Herausforderungen der Katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Stephan Deisenhausen unterstützend zur Seite stehen zu können. Der Dank des Vorsitzenden galt in diesem Zusammenhang allen Mitgliedern und Spendern. Helmuth Singer verwies auf die Bedeutung der kontinuierlichen Instandhaltung und Pflege der Pfarrkirche, damit die nächste millionenschwere Sanierung der Rokokokirche St. Stephan Deisenhausen weiter hinausgezögert werden kann.

In seiner Vorschau auf das Jahr 2023 wies Helmuth Singer auf geplante Aktivitäten hin. Neben der Beteiligung am Dorf- und Pfarrfest soll es in Kürze einer Neuauflage von Postkarten mit Motiven der Pfarrkirche St. Stephan geben. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern werden nicht allein weihnachtliche Motive gedruckt, was einen Versand das ganze Jahr über ermöglicht. Über die Verkaufsstellen der Karten wird der Verein nach deren Eintreffen gesondert berichten. In der Aussprache wurde die Wiederauflage des Pfarrfrühschoppens zum Herz-Jesu-Fest, welcher coronabedingt die vergangenen Jahre nicht stattfinden konnte, diskutiert und mit großer Mehrheit begrüßt. Auch eine Wiederaufnahme der Kirchenführungen wird es bei Bedarf im Jahr 2023 wieder geben. (AZ)

