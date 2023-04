Der Kitaneubau ist für Deisenhausen das zentrale Thema

Auch der Hochwasserschutz für Deisenhausen soll weiter verbessert werden. Im Gemeinderat gab es ein besonderes Gastspiel.

"Wir werden viel investieren", kommentiert Bürgermeister Bernd Langbauer. Bei der April-Gemeinderatssitzung im Gollmitzerhaus stellte Barbara Fetschele von der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach den Deisenhauser Haushaltsplan für 2023 vor. Ein für die Gemeinde essenzielles Projekt ist der Kitaneubau.

Das Gesamtvolumen des Haushaltes kommt auf knapp acht Millionen, davon entfallen 2,6 Millionen auf den Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) und 5,3 Millionen auf den Vermögenshaushalt (Investitionen). Bei den Gewerbesteuereinnahmen sieht der Haushalt einen leichten Zuwachs von 10.000 Euro auf insgesamt 290.000 Euro vor.

Der Anstieg der Ausgaben im Vermögenshaushalt lässt sich durch eine Vielzahl an Investitionen erklären. Den größten Anteil hat mit 2,3 Millionen der Kindergartenneubau. Weitere große Posten sind der Breitbandausbau mit 524.750 Euro sowie Grunderwerb in Höhe von 670.000 Euro. Darüber hinaus fließen auch Gelder in die Hochwasserschutz-Investitionsumlage Ottobeuren, Wasserleitungen, den Spielplatz Bleichen oder die Heizung im Vereinsheim.

Deisenhausen entnimmt vier Millionen aus der Rücklage

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt eine Rücklagenentnahme von rund vier Millionen Euro. Zum Jahresende wird damit ein Rücklagenstand von circa 310.000 Euro erwartet. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr gesunken – von 53,55 Euro auf 47,43 Euro (Stand 31.12.21). Das Gremium stimmte dem Haushalt nach kurzer Aussprache zu.

Tobias Ritter aus Deisenhausen läuft zehn Kilometer in unter einer halben Stunde. Foto: Alois Thoma

Zu Gast im Rat war Tobias Ritter. Der 23-Jährige war aus einem erfreulichen Grund in Deisenhausen: "Wir ehren ihn für seine sportlichen Erfolge", erläutert Bernd Langbauer. Die Bilanz des jungen Langstreckenläufers, dessen Bestzeit über 3000 Meter bei beeindruckenden 8:31 Minuten liegt, kann sich sehen lassen. Seit 2019 wurde der Deisenhauser mehrfach bayerischer Meister oder Vizemeister, Aber auch auf Bundesebene war er erfolgreich und holte mehrfach den Mannschaftsmeistertitel. Der Sportler studiert aktuell in Biberach an der Riß.

Für die anstehende Schöffenwahl hat das Gremium einstimmig der Vorschlagsliste zugestimmt. Für das Amt zur Verfügung stellen würden sich Helmut Höld, Christoph Scherer, Angelika Meichlböck, Norbert Pfister, Claudia Kimmelmann und Wolfgang Steffan. "Wer aus diesem Personenkreis künftig das Amt eines Schöffen übernehmen wird, entscheidet der zuständige Schöffenwahlausschuss", erklärt Bürgermeister Bernd Langbauer. Schöffen wirken als ehrenamtliche Laien gleichberechtigt mit einem Richter bei Hauptverhandlungen in Strafsachen mit.

Zum Abschluss der Sitzung zeigte sich Bernd Langbauer zufrieden mit den Fortschritten beim Kindergartenbau. Außerdem berichtete das Gemeindeoberhaupt, dass die Heizungsanlage in der Grundschule planmäßig in den Osterferien ausgetauscht worden sei.