Die Staatsstraße Deisenhausen-Ingstetten wird jetzt ausgebaut

Plus Ab Montag müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Krumbach und Ulm oder Weißenhorn einen Umweg machen. Die Staatsstraße Deisenhausen-Ingstetten wird ausgebaut und gesperrt.

Die Staatsstraße St2019 muss zwischen Deisenhausen und Ingstetten erneuert werden. Der erste Abschnitt von Deisenhausen bis zur Abzweigung nach Breitenthal wird dazu ab dem kommenden Montag, 29. August, für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr muss dann für zehn Monate über Breitenthal ab Krumbach umgeleitet werden.