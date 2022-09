Experte spricht im Gemeinderat darüber was wollen Senioren

Plus Pflege-Experte Richard Snehotta war zu Gast im Deisenhauser Gemeinderat und erklärte etwa den Unterscheid zwischen "Betreutem Wohnen" und "ambulant betreuter Wohngemeinschaft".

"Ich finde es super, das sich viele Gemeinden mit diesem Thema befassen", kommentiert Richard Snehotta. Der Betreiber des gleichnamigen Pflegedienstes war bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Deisenhausen zu Gast. Als Pflege-Experte beantwortete er die Fragen der Ratsmitglieder aus gegebenem Anlass: Schon länger ist im Gespräch, im Knopp-Gebäude in der Krumbacher Straße Wohnraum für Senioren zu schaffen. Bürgermeister Bernd Langbauer stand dazu auch unter anderem mit der Seniorenfachstelle des Landkreises im Austausch.