Deisenhausen

18:03 Uhr

In diesem Hotel in Deisenhausen sind Hunde die Gäste

Plus Eine Rezeption, 24 Zimmer, Pool, Garten und ein Freizeitangebot für die Gäste. Das Hundehotel Studer in Deisenhausen funktioniert "wie ein normales Hotel".

Von Felix Gnoyke

Ein größeres Haus, in dem Gäste gegen Bezahlung übernachten und essen können – so definiert das deutsche Oxford Wörterbuch das Wort „Hotel“. Diese Definition trifft auch auf das Hundehotel von Kurt und Martina Studer in Deisenhausen zu. Nur dass die Hotelgäste in diesem Fall nicht selbst bezahlen, sondern Herrchen und Frauchen den finanziellen Part übernehmen. Wie in einem echten Hotel genießen die vierbeinigen Gäste allerhand Annehmlichkeiten. So wird die Reisezeit für Mensch und Tier zur Urlaubszeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

