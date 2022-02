In Deisenhausen wird ein neues Ratsmitglied vereidigt

Plus Neben der Vereidigung eines neuen Ratsmitglieds ist im Deisenhauser Gemeinderat auch Thema, was mit den Kindergartengebühren passiert.

„Ich darf doch Thomas sagen?“, wollte Bürgermeister Bernd Langbauer von Thomas Müller wissen. Der Deisenhauser Gemeinderat vereidigte bei der Gemeinderatssitzung den Oberbleicher, der für Daniela Graf-Böck in das Gremium nachrückt. Beide haben bei der Kommunalwahl für die Bleicher Wählerliste kandidiert. Die Gemeinderätin scheidet auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen aus dem Rat aus. Krankheitsbedingt war sie bei der Sitzung entschuldigt. Der ansonsten vollständige Rat begrüßte den neuen Kollegen, der bereits vor der Sitzung dem Bürgermeister signalisierte, das Amt anzunehmen. Nach der feierlichen Vereidigung konnte Thomas Müller auch gleich im Rat Platz nehmen und an den folgenden Abstimmungen teilnehmen.