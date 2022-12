Deisenhausen

Kamin brennt in Deisenhausen: Feuerwehr und Kaminkehrer schreiten ein

Einen Kaminbrand gab es am Sonntag in Deisenhausen.

Einen Schreck für die Hausbewohner gab es am Sonntagvormittag: In Deisenhausen geriet ein Kamin in Brand. Neben der Feuerwehr half auch ein Kaminkehrer.

Am Sonntagmorgen stellten die Anwohner eines Hauses in der Krumbacher Straße fest, dass der dortige Kamin brannte. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr und den gerufenen Kaminkehrer jedoch unter Kontrolle gehalten werden, sodass es am Haus zu keinem Schaden kam und auch die Bewohner nicht verletzt wurden. Vermutlich, so die Polizei in ihrem Bericht, entzündeten sich, trotz kurz davor durchgeführter Kehrung, aufgrund des verwinkelten Kamins alte Rußablagerungen. (AZ)

