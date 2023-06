Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Beamte können den Zweiradfahrer ermitteln. Er muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten.

Beamte der Polizei Krumbach wollten am Samstag in Deisenhausen ein Zweirad einer Verkehrskontrolle unterziehen. Trotz Anhaltesignal und längerer Nachfahrt konnte das Kleinkraftrad nicht angehalten werden und der Fahrer flüchtete über eine Wiese in den Wald. Durch polizeiliche Recherchen konnte der Fahrzeugführer festgestellt werden, berichtet die Polizei. Da am Kleinkraft das Kennzeichen extrem hochgebogen war, muss sich der Fahrzeugführer nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Am Sonntag, gegen 2 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Krumbach dann einen 39-jährigen Pkw-Fahrer auf der B300 bei Edenhausen. Hier stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der Atemalkoholtest ergab laut Bericht der Polizei einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze. Der Fahrer muss sich nun einem entsprechenden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (AZ)