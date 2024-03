Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall auf B16 in Unterbleichen

Eine Autofahrerin erkennt auf der B16 in Unterbleichen zu spät, dass vor ihr zwei Fahrzeuge angehalten sind. Durch den Auffahrunfall werden sechs Personen verletzt.

Am Samstag gegen 13.45 hat sich auf der B16 bei Deisenhausen ein Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Verkehrsbedingt hielt laut Polizeibericht der Fahrzeuglenker eines Audis auf der Bundesstraße in Unterbleichen an, um im Anschluss in ein Grundstück abzubiegen. Die dahinter fahrende Fahrzeuglenkerin bemerkte das und hielt hinter ihm an. Eine 29-jährige VW-Fahrerin übersah die beiden, vor ihr stehenden, Fahrzeuge und fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf, welches in Folge auf das erste Fahrzeug geschoben wurde. Insgesamt wurden sechs Personen bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden teilweise vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der verursachte Gesamtschaden der beteiligten Fahrzeuge liegt laut Polizei bei etwa 16.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Unterbleichen war mit 15 Einsatzkräften im Einsatz. Gegen die 29-jährige Fahrerin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ).