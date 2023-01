Neujahrsempfang in Deisenhausen: Besonderes Bild übergeben

Bürgermeister Bernd Langbauer ehrt seinen Vorgänger Norbert Weiß in Deisenhausen und überreicht ein besonderes Bild.

Bernd Langbauer ist seit drei Jahren Bürgermeister der Gemeinde Deisenhausen, zum ersten Mal lud er nun zu einem Neujahrsempfang in die alte Schule in Deisenhausen ein. Die Veranstaltung war vor allem als Anerkennung für die Vereine und Organisationen gedacht, die ihre Dienste zum Wohl der Gemeinde zur Verfügung stellen.

„Nach Corona bin ich froh, dass der Neujahrsempfang nach drei Jahren wieder stattfinden kann. Mir ist es wichtig, mit allen Vereinsmitgliedern unbeschwert feiern zu dürfen“, sagte der Bürgermeister und wies darauf hin, dass während der drei Jahre seiner Amtszeit trotz Corona einiges zu tun war. Als Beispiele nannte er den Hochwasserschutz und den Bau eines neuen Kindergartens, der schon begonnen habe. Eine Seniorenanlage sei in Planung. Bürgermeister Bernd Langbauer freut sich auf die Herausforderungen, die auch im neuen Jahr anstehen. Langbauer erinnert sich noch gern an seine Kindheit in Deisenhausen, als alles um seinen Wohnort noch Wiese war.

Norbert Weiß wird geehrt

Beim Neujahrsempfang fand auch eine Ehrung des „alten“ Bürgermeisters Norbert Weiß statt. Weiß war 36 Jahre Bürgermeister der Gemeinde. Zum Dank bekam er nun eine Ehrung und ein Bild mit den wichtigen Gebäuden der Gemeinde überreicht. Der Bürgermeister betonte, wie wichtig der respektvolle Umgang miteinander sei. Ein vertrauensvolles Miteinander sei für gute Zusammenarbeit unerlässlich, meinte er. Langbauer möchte den Neujahrsempfang wie sein Vorgänger alle zwei Jahre durchführen.