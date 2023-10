Polizei angelt sich drei Schwarzfischer an der Günz

Als die Polizei eintraf, hatten die drei Schwarzfischer schon 25 Fische aus der Günz bei Deisenhausen gezogen. Die Männer wurden angezeigt.

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr hat die Polizeiinspektion Krumbach einen Hinweis erhalten, dass drei Personen an der Günz bei Deisenhausen schwarz fischen würden. Eine Polizeistreife stellte laut Polizeibericht vor Ort drei männliche Personen im Alter zwischen 30 und 49 Jahren fest, welche dort ohne entsprechende Erlaubnisse angelten. Es waren bereits 25 Fische gefangen worden, welche in einer Plastiktüte gelagert wurden. Die Beamten stellten die Angelruten sicher. Die drei Schwarzfischer erwarten entsprechende Anzeigen. (AZ)