Sprengfalle in Maulwurfhügel explodiert: Mann beim Gassigehen verletzt

Eine Sprengfalle in einem Maulwurfshügel verletzt Reiner Baur bei Deisenhausen. Die Polizei berichtet erst nicht. Jetzt ermittelt sie nicht nur wegen Körperverletzung.

Noch immer ist Reiner Baur aus Deisenhausen verletzt. Was ihm passierte, ist nicht alltäglich und die Polizei bestätigte erst auf Nachfrage den Vorfall, der sich am Vortag von Silvester, einem Freitag, ereignet hat.