Sicherheit geht vor: Leuchtwesten an Erstklässler in Deisenhausen verteilt

Jedes Jahr findet im Landkreis Günzburg an einer anderen Schule die Veranstaltung „Sicher zur Schule - Sicher nach Hause“ statt. In diesem Jahr war der Fachberater für Verkehrserziehung und Sicherheit, Burkhard Sterk, am Dienstagvormittag in der Grundschule Deisenhausen zu Gast, um den 38 neu eingeschulten Kindern ihre Sicherheitswesten zu überreichen. Diese wurden vom Kreisverband Günzburg der Bayerischen Verkehrswacht und der Sparkasse Schwaben-Bodensee gesponsert.

