Kein Abkochen mehr: So reinigt Licht das Wasser in Deisenhausen

In Deisenhausen und Nordhofen gab es für Trinkwasser vorübergehend ein Abkochgebot. Jetzt ist die Wasserqualität wieder einwandfrei.

Plus Warum die Bürgerinnen und Bürger in Deisenhausen das Trinkwasser nicht mehr abkochen müssen und welche Technik jetzt in der Gemeinde im Günztal eingesetzt wird.

Von Peter Bauer

Mehrere Monate lang gab es in Deisenhausen Probleme mit dem Trinkwasser. Doch jetzt konnte in der Gemeinde das Abkochgebot aufgehoben werden. Deisenhausen hatte sich zuletzt eine neuartige Anlage angeschafft, um eine einwandfreie Qualität des Wassers sicherzustellen. Im Gespräch mit unsrer Redaktion berichtet Bürgermeister Bernd Langbauer, warum diese Investition so wichtig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

