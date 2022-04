Toter Biber hängt in Deisenhausen an einem Quad: War es Wilderei?

Ein Zeuge meldet, dass in Deisenhausen ein Quad unterwegs ist, an dem ein toter Biber hängt. Die Krumbacher Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei.

Am Samstag, zwischen 18 und 20 Uhr konnte ein Zeuge in der Günztalstraße in Deisenhausen etwas Verdächtiges beobachten. An den dortigen Weihern konnte er ein gelbes Quad beobachten, welches zu einer nahegelegenen Holzhütte fuhr. An dem Quad war ein toter Biber befestigt, dieser wurde hinter dem Quad hergezogen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Illegale Biberfallen in Deisenhausen aufgestellt

Biber sind geschützte Tiere. Der Zeuge konnte dann auch noch unberechtigt aufgestellte Fallen entdecken. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach zu melden unter Telefon 08282/9050. (AZ)