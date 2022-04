Toter Biber in Deisenhausen: Polizei hat den Quadfahrer gefunden

Ein Quadfahrer hatte den toten Biber hinter sich hergeschleift. Was er gegenüber der Polizei erklärte und welche Fragen noch offen sind.

Ein Quadfahrer, der einen toten Biber auf der Günztalstraße in Deisenhausen hinter sich herschleifte: Dieser Vorfall wurde in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Nun waren die Ermittlungen der Polizei erfolgreich. Der Quadfahrer erklärte, er habe das tote Tier einer fachgerechten Entsorgung zuführen wollen. Doch laut Polizei sind noch einige Fragen offen.

Ein Zeuge beobachtete am vergangenen Samstag, gegen 19.45 Uhr in der Günztalstraße in Deisenhausen im Bereich des dortigen Johanni-Weihers, wie der Fahrer eines Quads einen verendeten Biber an seinem Fahrzeug befestigt hatte und hinter sich herzog. Kurz danach fand der Zeuge das tote Tier an einer Hütte in der Nähe auf. Der Quadfahrer hatte es offensichtlich dorthin gebracht, abgelegt und sich danach entfernt.

Toter Biber am Quad: Polizei Krumbach findet den Fahrer

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Krumbach führten nun, wie die Krumbacher Polizeiinspektion in ihrem aktuellen Bericht schreibt, zum Erfolg. Die Beamten ermittelten den Fahrer des Quads. Er gab laut Polizei an, den bereits verendeten Biber im Bereich des Weihers bei Pflegearbeiten aufgefunden zu haben. Danach habe er das tote Tier mithilfe des Quads geborgen, um es einer fachgerechten Entsorgung zuführen zu können. Warum der Biber verendet war, konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden, berichtet die Polizei.

Die Polizeiinspektion Krumbach stehe derzeit im Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und der Naturschutzbehörde, da ein Verstoß nach dem Bundesnaturschutzgesetz im Raum steht, heißt es abschließend im Polizeibericht. (AZ)

