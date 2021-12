Deisenhausen

vor 34 Min.

Unbekannte Person fährt Auto in Deisenhausen an und flüchtet

Dellen bleiben oft am Auto zurück nach einer Unfallflucht. Das musste am Wochenende ein Geschädigter in Deisenhausen feststellen.

Von einer Unfallflucht am Wochenende am Dorfplatz in Deisenhausen berichtet die Polizei. Was genau passiert ist und wie Zeugen weiterhelfen können.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, der am Dorfplatz in Deisenhausen abgestellt war. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Ein in Deisenhausen geparktes Auto wurde angefahren, die Polizei ermittelt Obwohl der Unbekannte einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro an der Fahrertüre und am Außenspiegel verursachte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)

