Unbekannter stiehlt Baumaschinen aus einem Auto

Ein Mann stellt sein Auto am Donnerstagmorgen bei Deisenhausen ab. Als er zurückkommt, ist das Auto beschädigt, und Werkzeug sowie Baumaschinen fehlen.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7.15 und 16 Uhr an der Staatsstraße 2019 am Kiesberg westlich von Deisenhausen die Seitenscheibe zum Laderaum eines weißen Kombis eingeschlagen und Werkzeug und Baumaschinen gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ungefähr 2500 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)