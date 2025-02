Vorfahrt am Griesberg missachtet: Autos müssen abgeschleppt werden

Eine 18-Jährige ist am Donnerstag gegen 19 Uhr mit ihrem Pkw auf der Straße Am Griesberg in Fahrtrichtung Nattenhauser Straße unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich nahm sie einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer die Vorfahrt, der auf der Nattenhauser Straße in Richtung Norden fuhr. So berichtet es die Polizei Krumbach. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Beide Pkws wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 24.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

