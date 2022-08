Deisenhausen

Was passiert mit dem Wassernetz-Hochbehälter in Deisenhausen?

Plus Der Gemeinderat in Deisenhausen informierte sich bei seiner jüngsten Sitzung unter anderem über notwendige Maßnahmen am Wassernetz.

Von Marc Hettich

"Die sind gar nicht so alt", meinte Udo Bosch. "Höchstens so alt wie ich", ergänzte der Geologe schmunzelnd. Gemeint waren die Quellstränge im Deisenhauser Wassernetz. "Die würde ich im Wesentlichen so lassen." Ein Neubau der Schachtanlage wäre zwar möglich, aber laut dem Experten nicht besonders effektiv. Der gebürtige Krumbacher schlug dem Deisenhauser Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung eine bessere Alternative vor: einen im Werk vorgefertigten Schacht, der in wenigen Tagen eingebaut werden könne. "Das erspart den Bürgern, wochenlang auf Wasser zu verzichten." Diese Maßnahme ist dabei nur Teil eines größeren Projektes.

