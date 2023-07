Deisenhausen

Wo soll in Deisenhausen die Windkraft hin?

Über mögliche Standorte von Windrädern wird in Deisenhausen diskutiert.

Plus Der Gemeinderat Deisenhausen diskutiert über mögliche Standorte für Windräder. Die Parkplätze am Kindergarten sind ein weiteres Thema.

„Entweder weisen wir eine Fläche aus, oder man setzt uns was vor die Nase“, bringt Bürgermeister Bernd Langbauer bei der Gemeinderatssitzung in Deisenhausen die Auswirkungen des sogenannten „Wind-an-Land“-Gesetzes vereinfacht auf den Punkt. Die Bundesregierung verlangt bis 2032, dass das Land Bayern 1,8 Prozent seiner Fläche für Windräder zur Verfügung steht.

Der Regionalverband Donau-Iller hatte kürzlich kommunale Entscheider geladen, um die Umsetzung der Windenergiepläne anzugehen. Die Region solle insgesamt sechs bis acht Prozent der Fläche als geeignete Gebiete vorschlagen. „Davon gehen dann noch Flächen weg, etwa aus Tierschutzgründen.“ Das Unterallgäu sei beispielsweise nicht bebaubar, weil der streng geschützte Rote Milan dort zu Hause ist. „Wir müssen auch Regionen wie den Stachus in München, die für den Bau nicht geeignet sind, mit ausgleichen“, erläutert Bernd Langbauer. Im Schnitt solle so am Ende des Prozesses das Ziel von 1,8 Prozent ausgewiesener Gesamtfläche stehen.

