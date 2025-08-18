Der Alltag im Fahrersitz: Ein Tag im Bus zwischen Krumbach und Augsburg

In unserer Sommerserie „Unterwegs mit...“ begleiten wir verschiedene Menschen in ihrem Berufsalltag. Von der Taxifahrerin bis zum Spieleentwickler – in unserem Landkreis gibt es eine Vielzahl an Berufen, bei denen sich ein Blick hinter die Kulissen lohnt. In mehreren Folgen zeigen wir, welche außergewöhnlichen Geschichten die Region zu bieten hat. Den Auftakt macht Busfahrer Richard Seeleuther.
Sommerserie
