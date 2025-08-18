Icon Menü
Sommerserie

Der Alltag im Fahrersitz: Ein Tag im Bus zwischen Krumbach und Augsburg

Richard Seeleuther bringt täglich dutzende Menschen von A nach B. Ein Blick auf den Mann hinter dem Lenkrad, der zwischen Busfahrplan und Verantwortung steht.
    Busfahrer Richard Seeleuther ist auf der Linie 600 unterwegs. Sie startet am Bahnhof in Krumbach und führt über rund 37 Haltestellen zum Augsburger Hauptbahnhof. Foto: Verena Bartenschlager

    In unserer Sommerserie „Unterwegs mit...“ begleiten wir verschiedene Menschen in ihrem Berufsalltag. Von der Taxifahrerin bis zum Spieleentwickler – in unserem Landkreis gibt es eine Vielzahl an Berufen, bei denen sich ein Blick hinter die Kulissen lohnt. In mehreren Folgen zeigen wir, welche außergewöhnlichen Geschichten die Region zu bieten hat. Den Auftakt macht Busfahrer Richard Seeleuther.

