Das KIassentreffen mit Theo Waigel wird zu einer besonderen Krumbacher Zeitreise

Man ahnt, wie viel sie sich zu erzählen hatten mit Blick auf all diese Jahrzehnte, ihr Abitur 1959 liegt mittlerweile 65 Jahre zurück. Der frühere Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel traf sich jetzt im Krumbacher Gasthof Diem mit früheren Mitschülerinnen und Mitschülern. 1950 traten sie gemeinsam in die Oberrealschule Krumbach ein. Die Schule befand sich in dem Bereich in der Stadtmitte, in dem später die FOS/BOS, dann eine Ursberger DRW-Fachschule eingerichtet wurde. „1956 folgte die Mittlere Reife, 1959 das Abitur“, erinnert sich Waigel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens seien „quer durch die Republik“ aus München, Freiburg oder auch Düsseldorf angereist, berichtet er. (pb)

