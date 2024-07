Die Dirty Handbags sorgen bei Kult um 8 in Thannhausen für beste Stimmung.

Stell dir vor, du steckst die Cranberries, Pink Floyd und Journey in einen Mixer und toppst das Ganze mit einem Hauch von Adele und Alanis Morissette. Das Ergebnis? Die schmutzigste, aber schickste Handtasche, die du je gesehen hast“, schreiben die Dirty Handbags zu ihrem Auftritt bei Kult um 8 in Thannhausen. Ganz in diesem Sinn begeisterten sie in Thannhausens Zentrum das zahlreich erschienene Publikum. Zahlreiche Fotos gibt es bei uns in einer Bildergalerie. (AZ)

