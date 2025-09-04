Die Krumbacher Festwoche steht kurz bevor: Freuen Sie sich auf das traditionelle Volksfest?

Die Festwoche in Krumbach hat Tradition, wie alle Jahre wieder beginnt das quirlige Treiben am Freitagabend mit einem Bieranstich im Festzelt – wie es sich nun mal für ein bayrisches Volksfest gehört. Freuen sich die Krumbacher darauf? Und kommen sie gar in Tracht? Oder sind sie jener wiederkehrenden Tradition schon überdrüssig geworden? Wir haben stichprobenartig Passanten in Krumbach befragt.

Oliver Blösch (29), Nattenhausen: „Ich gehe nicht mehr so oft wie früher, als ich jünger war, zum Volksfest. Früher habe ich natürlich mit meinen Freunden gut gefeiert. Dieses Jahr schaue ich, wie es sich ergibt, vielleicht werde ich schon mit Freunden auf das Volksfest gehen. Aber nicht in Tracht, auch früher bin ich nicht in Tracht gegangen. Je nachdem, wie ich Lust habe.“

Christian Rückert (52), Attenhausen: „Ich bin leider nicht da, ich habe Urlaub und komme erst am Ende nächster Woche zurück. Danach muss ich gleich arbeiten. Das ist echt schade, ich wäre sehr gerne auf das Volksfest gegangen. Auch mein kleiner Sohn würde sich bestimmt freuen. Früher war ich oft auf der Krumbacher Festwoche. Natürlich freue ich mich aber auch auf meinen Urlaub.“

Theodor Mayer (77), Edenhausen: „Ich gehe jedes Jahr mit meinen Freunden vom Musikverein Krumbach am Mittwoch auf den Seniorennachmittag. Darauf freue ich mich schon. Als ich noch jünger war, habe ich das Volksfest öfter besucht und es richtig krachen lassen. Vielleicht gehe ich auch am Abend, wenn Blech und Co spielt, das lasse ich mir noch offen.“

Martin Wohlhöfler (35), Krumbach: „Ich weiß noch nicht, ob ich auf das Volksfest gehe. Aber ich denke schon, man trifft dort auf viele nette Leute, die man aus den Augen verloren hatte. Wenn es sich ergibt, werde ich hingehen. Natürlich gemeinsam mit Freunden. Als ich jünger war, war das Volksfest für mich interessanter. Es ändert sich eben alles.“