Schuhdiebinnen kehren zum Tatort zurück und werden gefasst

Bereits am Samstag haben zwei unbekannte Täterinnen gegen 12.20 Uhr in einem Geschäft in der Babenhauser Straße in Krumbach Schuhe entwendet. Laut Polizeibericht erstattete die 55-jährige Geschädigte am Montag Anzeige und konnte sich erinnern, dass beide schon des Öfteren im Laden gewesen seien. Sollten diese wieder auftauchen, werde sie die Polizei informieren. Noch am Montagvormittag meldete sich die Geschädigte erneut bei der Polizeiinspektion Krumbach und teilte mit, dass eine der Täterinnen wieder im Geschäft sei. Eine Streife konnte diese vor Ort antreffen und deren Personalien feststellen, heißt es im Polizeibericht weiter. Über diese konnte auch die zweite Täterin ermittelt werden. Es handelte sich um zwei Frauen im Alter von 30 und 23 Jahren. (AZ)

