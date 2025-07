Die Redaktionen von GZ und MN sind wieder komplett: Das sind unsere zwei Neuzugänge

Die Redaktionen der Günzburger Zeitung und Mittelschwäbischen Nachrichten haben Zuwachs bekommen: Mit Jungredakteur Jonathan Lübbers und Jungredakteurin Mira Herold-Baer sind die beiden Teams in Günzburg und Krumbach wieder komplett. Obwohl beide aus dem gleichen Abschlussjahrgang des Volontariats der Günther-Holland-Journalistenschule stammen und so manche Gemeinsamkeiten haben, schlagen sie dennoch einen etwas anderen Weg innerhalb der Redaktionen ein.

Ein Name könnte der ein oder dem anderen noch bekannt sein: Bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn hat Mira Herold-Baer während des Volontariats für die Mittelschwäbischen Nachrichten geschrieben. In dieser Zeit lernte die 27-Jährige den Landkreis und die Bewohnerinnen und Bewohner kennen. „Schon in meinem ersten Monat hatte ich zwei außergewöhnliche Erlebnisse hier: Zum einen, als ich in der Weihnachtsbäckerei von Pascal Aldaois zwischen seinen Tausenden Plätzchen stand und zum anderen, als ich beim ersten Bauernprotest auf dem Traktor mit maximal zehn Kilometern pro Stunde durch Krumbach tuckerte.“ Zukünftig möchte sich Herold-Baer insbesondere mit den Unternehmen der Region beschäftigen und ein Augenmerk auf die lokale Wirtschaftsberichterstattung legen.

Redakteurin Mira Herold-Baer war schon während des Volontariats in Krumbach

Ursprünglich stammt die 27-Jährige aus Memmingen. Nach dem Abitur flog Herold-Baer für drei Monate nach Nepal, um in einem Kinderheim und in einer Grundschule einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Daraufhin folgte sie dem Ruf der Hauptstadt, in der sie ein Grundschullehramt-Studium anfing. Das Lehramtsstudium brach sie jedoch ab, um nach zwei Jahren in Berlin wieder in die schwäbische Heimat zurückzukehren. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie bei einem Praktikum bei der Illertisser Zeitung. Dieses absolvierte sie im Rahmen ihres sozialwissenschaftlichen Studiums mit den Fächern Soziologe, Politik und Medien- und Kommunikationswissenschaften. Nun kehrt Herold-Baer als Jungredakteurin wieder nach Krumbach zurück.

Neu im Landkreis Günzburg ist Jonathan Lübbers. Der 24-Jährige absolvierte in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls die Ausbildung zum Redakteur an der Journalistenschule der Augsburger Allgemeinen. Zuvor studierte er Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Osnabrück. Praktische Erfahrungen im Journalismus sammelte er neben der Schule und dem Studium als freier Mitarbeiter in der Emslandsportredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung in seiner Heimat in Niedersachsen. Insgesamt sechs Jahre arbeitete er dort und schrieb in dieser Zeit hauptsächlich über den Fußball der Region, unter anderem über den damaligen Drittligisten SV Meppen.

Redakteur Jonathan Lübbers berichtet über den Lokalsport in Günzburg

Im ersten Jahr seines Volontariats arbeitete er zunächst für die Landkreisausgabe der Augsburger Allgemeinen in Gersthofen. Auch dort berichtete er zeitweise über den regionalen Sport, ehe er im zweiten Jahr des Volontariats auch im Haupthaus der Zeitung eingesetzt wurde. In der Region wird Jonathan Lübbers als Sportredakteur und Nachfolger von Jan Kubica fortan für die Lokalsportberichterstattung verantwortlich sein. „Ich freue mich darauf, ab sofort als Reporter zu arbeiten und über den Sport im Landkreis Günzburg zu berichten“, sagt er. Bei der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten schreibt Jonathan Lübbers unter dem Kürzel jlü. (AZ)