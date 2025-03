Diebstahl in Thannhausen: Geldbörse verschwindet nach Einkauf

Am Samstagmorgen hat eine bislang unbekannte Person in Thannhausen einer 62-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.30 Uhr in einem Getränkemarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße. Die Frau hatte nach dem Bezahlen ihrer Einkäufe die Geldbörse in das obere Fach des Einkaufswagens gelegt und war zu ihrem Auto gegangen. Während sie die Einkäufe in das Fahrzeug lud, ließ sie den Wagen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt, heißt es im Polizeibericht weiter.

Nachdem sie den Einkaufswagen zurückgebracht hatte, begab sie sich in einen nahegelegenen Supermarkt. Dort habe sie bemerkt, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Die Polizei Krumbach ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282 905111 zu melden. (AZ)