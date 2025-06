Kennzeichen in Krumbach gestohlen und abgerissen

Zwei Fälle, die Autokennzeichen betreffen, meldet die Krumbacher Polizei. Einmal wurde ein Kennzeichen gestohlen, ein anderes einfach abgerissen. In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, wurde das hintere amtliche Kennzeichen eines Audi Q7 entwendet. Der Pkw stand zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach. Der zweite Fall spielte sich zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, ab. Hierbei wurde das hintere amtliche Kennzeichen eines weißen Citroën samt Halterung abgerissen und vom Täter mitgenommen. Der Wagen einer 30-Jährigen stand zur Tatzeit vor einem Anwesen auf dem Marktplatz in Krumbach. Zunächst wurde von einem Diebstahl ausgegangen. Kurze Zeit später meldete sich die Geschädigte erneut bei der Polizei und teilte mit, dass das Kennzeichen, samt Halterung unweit vom Tatort, in einer Mülltonne aufgefunden wurde. Somit wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Zeugen, welche Hinweise zu diesen beiden Taten geben können, können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autokennzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis