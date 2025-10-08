Kultur pur im Landkreis Günzburg: Das ist am Wochenende geboten

Das Wochenende steht vor der Tür und bietet im Landkreis Günzburg wieder jede Menge Abwechslung: Von historischen Stadtführungen über klassische Konzerte hin zu Flohmarkt und Theater ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir zeigen Ihnen, wo sich ein Besuch lohnt.
Am Freitag gibt es eine Zeitreise und Orchesterklänge im Landkreis Günzburg
Letzte Chance: Bauer Martin führt durch Leipheim
Seit rund zwanzig Jahren verkörpert Gästeführerin Marianne Winkler den Stadtführer „Bauer Martin“ – und nimmt Besucher mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch Leipheim. Doch in diesem Jahr endet ihre langjährige Tätigkeit. Bis zum 31. Oktober können Gruppen noch Termine für ihre beliebten Führungen buchen, für alle anderen ist es am Freitag die letzte Gelegenheit.
Wann: Freitag, 17.30 Uhr
Wo: Leipheim
Anmeldung: Per Telefon unter 08221/72200 oder per E-Mail unter guessenstadt-leipheim@freenet.de
Landkreisorchester präsentiert die „Klänge Europas“
Das Landkreisorchester Günzburg-Krumbach lädt zu einem besonderen Konzertabend ein. Unter der Leitung von Christian Weng präsentiert das Ensemble aus Musikerinnen und Musikern der ASM-Bezirke 11 und 12 ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Klänge Europas“. Das Orchester erweckt die musikalischen Klangfarben unseres Kontinents zum Leben – eine klangvolle Entdeckungsreise von den Alpen bis zur Nordsee, von historischen Schlachten bis zu musikalischen Miniaturwelten.
Wann: Freitag, 20 bis 22.30 Uhr
Wo: Forum am Hofgarten, Jahnstraße 2, Günzburg
Karten: im Vorverkauf und an der Abendkasse im Forum
Philosophie und Trachtenkultur am Samstag im Landkreis Günzburg
Wilhelm Schmid liest „Den Tod überleben“
Schon vor der offiziellen Eröffnung des Krumbacher Literaturherbstes am 14. Oktober kommt ein prominenter Gast in die Stadt: Der aus dem Stadtteil Billenhausen stammende Philosoph und Autor Wilhelm Schmid liest auf Einladung der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach und Umgebung aus seinem neuen Buch „Den Tod überleben“. Der Termin fällt auf den Welthospiztag und Schmid spricht über ein Hospizthema, zu dem er ganz eigene Erfahrungen mitbringt.
Wann: Samstag, 19.30 Uhr
Wo: FOS/BOS Aula, Lichtensteinstraße 14, Krumbach
Trachtenkulturmarkt im Kloster Wettenhausen
Die beliebte Veranstaltung der Trachtenkulturberatung des Bezirks Schwaben findet erstmals im Kloster Wettenhausen statt. Mit seiner barocken Atmosphäre, den historischen Gemäuern und barrierefreien Zugangsmöglichkeiten bietet das Kloster den perfekten Rahmen für eine textile Zeitreise von der Rokokozeit bis heute. Handwerker, Händler und Darsteller kommen hier zusammen und präsentieren ihre Angebote rund um Tracht und historisch authentische Kleidung.
Wann: Samstag, 10 bis 17 Uhr und Sonntag, 11 bis 17 Uhr
Wo: Kloster Wettenhausen, Dossenberger Straße 46, Wettenhausen
Der Sonntag ist im Landkreis Günzburg für Flohmarkt und Theaterhumor reserviert
Höfe-Flohmarkt in der Theodor-Einsle-Straße
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Theodor-Einsle-Straße in Krumbach veranstalten am Sonntag wieder ihren beliebten Höfe-Flohmarkt. In zahlreichen Höfen – erkennbar an bunten Luftballons – bieten die Anwohner verschiedene „Schätze“ an. Kaffee und Kuchen gibt es gegen eine Spende, die an eine Krumbacher Institution weitergegeben wird. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.
Wann: Sonntag, 10 bis 16 Uhr
Wo: Theodor-Einsle-Straße, Krumbach
„Der neue Loriot Abend“ feiert Premiere in Burgau
Zum dritten Mal holt das Neue Theater Burgau die Figuren des großen deutschen Humoristen Viktor von Bülow alias Loriot auf die Bühne. Sein Humor bleibt zeitlos, weil er die Absurdität des Menschlichen einfängt – mit einem Augenzwinkern, das zugleich entlarvend und versöhnlich wirkt.
Wann: Sonntag, 18 Uhr
Wo: Neues Theater, Robert-Bosch-Straße 2, Burgau
Tickets: www.neues-theater-burgau.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden