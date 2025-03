Start in die Fahrradsaison: „Die Händler haben die Lager übervoll“

Zu dieser Jahreszeit sei nicht immer so viel los, sagt Teresa Holl-Stadler aus Ziemetshausen. „Aber wenn die ersten Strahlen rauskommen, denkt jeder an sein Fahrrad.“ Die Chefin von Fahrrad Stadler hat das Geschäft ihrer Eltern in Ziemetshausen vor knapp zwei Monaten gemeinsam mit ihrem Mann wiedereröffnet. Auch Gottfried Süß, Inhaber von „Der Fahrradladen“ in Jettingen-Scheppach, berichtet unserer Redaktion von einem guten Start in die Saison. Er betreibt seinen Laden seit 34 Jahren. Beide Händler haben Tipps, wie Besitzerinnen und Besitzer ihr Rad fit für den Frühling machen können.

