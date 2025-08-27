Icon Menü
Dieseldiebstahl in Krumbach: 200 Liter aus Lkw gestohlen – Polizei sucht Zeugen!

Krumbach

Dieb zapft 200 Liter Diesel aus Lkw ab

Zeugen sucht die Polizei zu einem Dieseldiebstahl von Anfang der Woche. Ein Laster wurde in Krumbach angegangen.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einem Dieseldiebstahl aus einem Lkw, der sich in der Nattenhauser Straße in Krumbach ereignet hat.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einem Dieseldiebstahl aus einem Lkw, der sich in der Nattenhauser Straße in Krumbach ereignet hat. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    In der Zeit zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, wurden aus dem Tank einer Sattelzugmaschine in Nattenhausen rund 200 Liter Diesel entwendet. Der Lkw stand laut Polizei zur Tatzeit auf einem Firmengelände in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Der Tankdeckel der Sattelzugmaschine wurde aufgebrochen. Die Feuerwehr Krumbach musste auf dem Gelände noch eine Diesellache abbinden. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

