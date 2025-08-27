Dieb zapft 200 Liter Diesel aus Lkw ab

In der Zeit zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, wurden aus dem Tank einer Sattelzugmaschine in Nattenhausen rund 200 Liter Diesel entwendet. Der Lkw stand laut Polizei zur Tatzeit auf einem Firmengelände in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Der Tankdeckel der Sattelzugmaschine wurde aufgebrochen. Die Feuerwehr Krumbach musste auf dem Gelände noch eine Diesellache abbinden. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)
Krumbach
