„Wir müssen reden“: So lief der Kandidatenslam zur Bundestagswahl

Es wurde voll in der Aula der FOS/BOS-Krumbach. Bevor der Kandidatenslam zur Bundestagswahl losgehen konnte, mussten noch einige Stühle aufgestellt werden, damit alle einen Sitzplatz finden konnten, die sich für die Diskussionsveranstaltung mit elf Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Neu-Ulm interessierten. Nach einer Woche mit der hitzigen Debatte um den Migrations-Antrag der CSU und den großen Demonstrationen gegen Rechts – allein in Ulm waren am Sonntag 10.000 Menschen auf dem Münsterplatz – war es keine Überraschung, dass so viele zuhören und auch mitreden wollten. Viele Gelegenheiten zu solchen Veranstaltungen gibt es in diesem kurzen Bundestagswahlkampf ohnehin nicht. Allein im Kreis Günzburg ist bislang nur ein weiterer Termin der Wirtschaftsvereinigung am 12. Februar angesetzt.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis