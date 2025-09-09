DNA-Treffer: Mann, der im Juni beim Metzger eingebrochen ist, ist gefasst

Bereits Ende Juni, vermutlich zwischen 26.06., 18 Uhr und 27.06., 6 Uhr, soll ein unbekannter Täter in eine Metzgereifiliale in der Bahnhofstraße in Krumbach eingebrochen sein. Der Täter schlug laut Polizeibericht eine Scheibe an der Ostseite des Gebäudes ein und gelangte so in das Innere des Verkaufsraums. Der Täter entwendete zwei Verkaufswagen und beschädigte Teile des Kassensystems. Der Schaden hier wurde mit rund 7000 Euro angegeben. Weiterhin wurden Wurst, Fleisch und Käse im Gesamtwert von rund 1800 Euro entwendet. Dazu kommt noch der Schaden an der Glasscheibe in Höhe von etwa 700 Euro. Die Aufnahme und Spurensicherung erfolgten durch Beamte der PI Krumbach. Hier wurde nun ein DNA-Direkttreffer zurückgemeldet. Durch diesen DNA-Treffer konnte die Tat jetzt einem 38-Jährigen nachgewiesen werden, welcher zum wiederholten Male mit Einbruchdiebstählen aufgefallen war. (AZ)

