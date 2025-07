Drei Jugendliche klauen in einem Krumbacher Laden

Am Montag entwendeten drei unbekannte Jugendliche in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Nahrungsmittel und Getränke im Wert von zehn Euro aus einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Krumbach. Angestellte wurden auf einen Jugendlichen aufmerksam, welcher den Markt mithilfe eines zweiten Jugendlichen über den Eingang verließ. Sie konnten nicht mehr angehalten werden. Spätere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um insgesamt drei Täter handelte, welche die Diebstähle begangen hatten. Einer der drei bezahlte noch andere Waren an der Kasse. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an, teilt die Polizei mit. (AZ)

