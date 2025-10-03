Drei Unfälle innerhalb einer Stunde auf Parkplatz in Krumbach

Die Krumbacher Polizei berichtet von einer Unfallserie am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz: Gegen 10.10 Uhr parkte ein bislang unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei touchierte er das Fahrzeug eines 85-Jährigen, der hinterhalb wartete, um ebenfalls einzuparken. Ohne sich um den Schaden von etwa 750 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 11 Uhr kam es auf der Zubringerfahrbahn zu einem weiteren Unfall: Ein 82-Jähriger fuhr mit seinem Wagen, während zeitgleich eine 52-Jährige versuchte, in eine Parklücke einzufahren. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Da die Angaben der Beteiligten voneinander abweichen, ist der genaue Unfallhergang bislang nicht geklärt. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Ebenfalls gegen 11 Uhr ereignete sich der dritte Unfall: Eine 29-Jährige hatte ihren Pkw abgestellt und die hintere rechte Tür geöffnet, um ihr Kind aus dem Sitz zu heben. Eine 72-Jährige wollte nebenan einparken und stieß dabei gegen die geöffnete Tür. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2.300 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Krumbach unter Tel. 08282/9050 zu melden. (AZ)